В филиале ВУНЦ ВМФ состоялось награждение юнармейцев, принявших участие в параде ко Дню Победы в Калининграде

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде состоялась торжественная церемония награждения представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые участвовали в параде к 73-летию Победы.

Более 100 юнармейцев из Калининграда получили медали Министерства обороны Российской Федерации за участие в параде. Награды вручали заместитель командующего Балтийским флотом по работе с личным составом капитан 1 ранга Игорь Курочкин, представители военно-морского вуза и ветераны Вооруженных Сил РФ.

Тренировки к участию в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводились в течение двух месяцев под руководством опытных офицеров и курсантов ВУНЦ ВМФ, ранее не раз принимавших участие в праздничных мероприятиях 9 Мая.