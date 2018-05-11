В Германии экологи пытаются сорвать строительство «Северного потока-2»

В Германии экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить запланированного на 15 мая начала работ по сооружению газопровода Северный поток-2 на участке в Грайфсвальдском заливе.

Nabu запросило в Верховном административном суде Грайфсвальда промежуточное постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против сооружения газопровода еще до 15 мая.

В Nabu уверены, что сооружение Северного потока-2 нанесет «непоправимый ущерб хрупкой экосистеме». Экологи также считают, что строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ.

Компания Nord Stream 2 намерена 15 мая начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе. Nabu еще в феврале обратилось в суд с просьбой вынести частное определение против разрешения на строительство Северного потока-2, выданного Горным управлением города Штральзунд.

Глава Nabu Лайф Миллер заявил, что Nord Stream 2 пытается поставить экологов перед свершившимся фактом и тем самым «попрать ногами не только защиту моря и климата, но и право экологов на предъявление исков».