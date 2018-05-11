В Госдуме назвали будущих глав Минобразования и Миннауки

Зампред комитета Госдумы по науке и образованию Олег Смолин сообщил «Интерфаксу», что Министерство образования и науки может быть разделено на два ведомства. Эту информацию подтвердили агентству два источника в Российской академии наук и Минобрнауки.

«Вопрос о разделении Министерства образования и науки, действительно, обсуждается, причем уже более 10 лет. И, похоже, что данное решение именно в этом году может быть принято», — сказал Смолин.

Он добавил, что решение будет логичным, если учесть необходимость обеспечения внедрения науки в производство или «коммерциализацию результатов научной деятельности».

«И если следовать этой логике, то тогда следовало бы Министерство науки объединить с Министерством технологий, и было бы Министерство науки и технологии, как когда-то и было», — отметил Смолин.

Парламентарий сообщил, не знает, когда решение будет принято окончательно. Возможно, сферу образования будут курировать нынешняя глава ведомства Ольга Васильева и сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина во время президентской кампании и директор «Сириуса» Елена Шмелева, науки — замминистра Григорий Трубников.