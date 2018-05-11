В Госдуме оценили желание Иванишвили возобновить диалог с Россией

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в пятницу прокомментировал заявление председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили о желании возобновить диалог с Россией.
Депутат отметил, что за последнее время отношения между официальными Москвой и Тбилиси опустились до такого уровня, что «любой жест, он как бы улучшает атмосферу этих отношений».
«Но дальше все равно возникает вновь вопрос, а что собственно нужно сделать и чего можно добиться в этой ситуации», — цитирует РИА «Новости» его слова.
По мнению парламентария, в самом желании Иванишвили можно видеть только хорошее, но как только начинается конкретный разговор, все, к сожалению, очень часто возвращается к вопросу об Абхазии и Южной Осетии.
Затулин отметил, что консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Грузии продолжаются.
«Желаем успеха господину Иванишвили, если он в самом деле собирается улучшать отношения с Россией», — резюмировал он.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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