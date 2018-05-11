В Иране посулили «сровнять с землей» Тель-Авив и Хайфу

Член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами пообещал уничтожить Тель-Авив и Хайфу в ответ на «безрассудные» действия Израиля.

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть. Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу», — передает телеканал IRIB.

В свою очередь, министр обороны Израиля Авигдор Либерман предложил президенту Сирии Башару Асаду «вышвырнуть» из страны иранские формирования, которые только вредят Дамаску, причем, создает проблемы само их присутствие.

Напомним, 10 мая Израиль обстрелял в Сирии десятки объектов иранских формирований «Аль-Кудс». Как заявили в Армии обороны, ракетный удар стал ответом на атаку со стороны иранских позиций.