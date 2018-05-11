В кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч лет

Показать меню
Актуально
На Марсе уфолог обнаружил загадочное лицо - 16:54 На Марсе уфолог обнаружил загадочное лицо Нетаньяху призвал вовремя сдерживать опасные идеологии - 16:55 Нетаньяху призвал вовремя сдерживать опасные идеологии Путин и Совбез обсудили выход США из ядерной сделки - 16:56 Путин и Совбез обсудили выход США из ядерной сделки Трамп лично встретит Помпео и освобожденных в КНДР американцев - 16:56 Трамп лично встретит Помпео и освобожденных в КНДР американцев Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» - 16:57 Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» Въезд в Одессу украсили георгиевской лентой (ФОТО) - 17:01 Въезд в Одессу украсили георгиевской лентой (ФОТО) Не наш размерчик – Вайцеховская о Рикко Гроссе - 17:12 Не наш размерчик – Вайцеховская о Рикко Гроссе Ситуация на Донбассе: украинские военные вынуждены открывать ответный огонь - 17:30 Ситуация на Донбассе: украинские военные вынуждены открывать ответный огонь Саша Шева считает, что провокации делают людей сильнее - 17:49 Саша Шева считает, что провокации делают людей сильнее Погоня за «победой»: одесская полиция устроила гонки за авто с флагом (ФОТО) - 18:00 Погоня за «победой»: одесская полиция устроила гонки за авто с флагом (ФОТО) В Украине предложили ввести санкции в отношении некоторых интернет-СМИ - 18:19 В Украине предложили ввести санкции в отношении некоторых интернет-СМИ Суд над Concord Management обяжет Мюллера признать вмешательство США в дела - 18:26 Суд над Concord Management обяжет Мюллера признать вмешательство США в дела других стран Сирийская оппозиция согласилась на прямые переговоры с правительством и Россией - 18:33 Сирийская оппозиция согласилась на прямые переговоры с правительством и Россией "Тосно" и "Авангард" объявили составы на финал Кубка России - 18:40 Турчинов пригрозил санкциями за трансляции из «ДНР» - 18:49 Турчинов пригрозил санкциями за трансляции из «ДНР» «Искандеры», «Ураганы» и «Грады» прошли в парадной колонне по улицам Ставрополя - 19:05 «Искандеры», «Ураганы» и «Грады» прошли в парадной колонне по улицам Ставрополя 9 Мая Российская гимнастка в купальнике взорвала соцсети - 19:07 Российская гимнастка в купальнике взорвала соцсети
» » В кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч лет

В кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч лет


Добавлено: 11 май 2018 в 15:21, Категория: Новости на сегодня
В кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч лет

В пещере Панга-йа-Саиди (Panga ya Saidi) в Кении ученые обнаружили более 30 000 артефактов, которые включают каменные орудия, обработанные кости животных, бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков. Согласно принятой периодизации каменного века в Африке, находки охватывают период со среднего каменного века (280 – 50 тысяч лет назад) до позднего каменного века. Самые древние из орудий имеют возраст 78 тысяч лет.

Один из руководителей исследования Кери Шиптон (Ceri Shipton) из Кембриджского университета объясняет, что пещера Панга-йа-Саиди оказалось единственным известным местом в Восточной Африке с непрерывными археологическими данными о человеческом заселении. Люди жили в ней вплоть до XVI века. «У памятника удивительный уровень сохранности с большим количеством артефактов в отличном состоянии. Предыдущие находки, относящиеся к столь раннему периоду существования человека, были сделаны в Южной Африке и Восточно-Африканской рифтовой долине, это первый памятник на побережье Восточной Африки и первый с такой непрерывной историей», – говорит Шиптон.

Если обычно ранние Homo sapiens в Африке предпочитали селиться в открытых саваннах, где можно было охотиться на крупных животных, то обитатели пещеры жили во влажном тропическом лесу. Находка их жилища в такой природной зоне, признает Шиптон, была неожиданной для археологов. Обитатели пещеры научились охоте на более мелкую добычу, такую как обезьяны и карликовые олени, что требовало более сложной технологии. По мнению ученых, эти нововведения в образе жизни свидетельствует о высоком уровне поведенческой гибкости, который и позволил людям в дальнейшем заселить не только Африку, но и остальной мир.

Исследование опубликовано в Nature Communications.


Материалы по теме:

В Израиле найдены древние останки, которые могут изменить историю человечества
Российские учёные обнаружили следы человека каменного века
В Кении найдены древние орудия из камня, возрастом более 3 млн лет
Ученые выяснили, что люди каменного века употребляли в пищу грибы
Добавлено: 11 май 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Каролина Плишкова выбила первую ракетку мира Симону Халеп с турнира в Мадриде

Каролина Плишкова выбила первую ракетку мира Симону Халеп с турнира в Мадриде

Прокуратура Киева готова передать дело об убийстве Вороненкова в суд

Прокуратура Киева готова передать дело об убийстве Вороненкова в суд

Верховный суд запретил блокировать сайты без ведома их владельцев

Верховный суд запретил блокировать сайты без ведома их владельцев

Рыбы озера Танганьика должны быть внимательными для спасения потомства от сомика-кукушки

Рыбы озера Танганьика должны быть внимательными для спасения потомства от сомика-кукушки

Новости России
еще новости
СК РФ завел уголовное дело на гражданскую супругу полковника Захарченко

СК РФ завел уголовное дело на гражданскую супругу полковника Захарченко

Путин обсудит с Лукашенко перспективы двухстороннего сотрудничества в Сочи

Путин обсудит с Лукашенко перспективы двухстороннего сотрудничества в Сочи

Собянин сообщил о начале благоустройства китайского парка в Москве

Собянин сообщил о начале благоустройства китайского парка в Москве

Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке:

Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке: "Нам отводили всего три недели"

Памела Андерсон попросила Канье Уэста помочь освободить Джулиана Ассанжа

Памела Андерсон попросила Канье Уэста помочь освободить Джулиана Ассанжа

Ученые: Победа на Евровидении увеличивает удовлетворенность жизнью нации

Ученые: Победа на Евровидении увеличивает удовлетворенность жизнью нации

Почему Россия не попала на «Евровидение»: Аксюта объясняет причину неудачи Самойловой

Почему Россия не попала на «Евровидение»: Аксюта объясняет причину неудачи Самойловой

Новости политики
еще новости
Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

На следующей неделе в Украине могут представить новых членов Центральной избирательной комиссии

На следующей неделе в Украине могут представить новых членов Центральной избирательной комиссии

Стабильность ЕС под угрозой: Меркель строго ответила Трампу

Стабильность ЕС под угрозой: Меркель строго ответила Трампу

Германия озвучила ЕС последствия решения США по Ирану

Германия озвучила ЕС последствия решения США по Ирану

Новости экономики
еще новости
Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Стоимость природного газа: июньское подорожание может быть отменено

Стоимость природного газа: июньское подорожание может быть отменено

Новости общества
еще новости
На сегодняшний день военкоматами ВВО призвано на службу около 5 тысяч граждан

На сегодняшний день военкоматами ВВО призвано на службу около 5 тысяч граждан

Такого нет нигде в мире: в США восхитились уникальным оружием, презентованным Владимиром Путиным

Такого нет нигде в мире: в США восхитились уникальным оружием, презентованным Владимиром Путиным

Глава Минстроя Ростовской области ушел в отставку

Глава Минстроя Ростовской области ушел в отставку

В оккупированном Крыму отпустили одного из задержанных братьев

В оккупированном Крыму отпустили одного из задержанных братьев

Происшествия
еще новости
В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Новости Украины
еще новости
В оккупированном Зайцево тяжело ранен мужчина, повреждены дома

В оккупированном Зайцево тяжело ранен мужчина, повреждены дома

Эксперты назвали напиток, способный заменить виагру

Эксперты назвали напиток, способный заменить виагру

В РФ прокомментировали провал Самойловой на «Евровидении-2018»

В РФ прокомментировали провал Самойловой на «Евровидении-2018»

В Австралии сняли на видео огромное НЛО

В Австралии сняли на видео огромное НЛО

Мировые новости
еще новости
Тележки в супермаркетах опасны для здоровья

Тележки в супермаркетах опасны для здоровья

В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ

В Египте нашли гробницу военачальника времен Рамзеса ІІ

Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения

Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения

Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника

Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника




Лента новостей
Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке: "Нам отводили всего три недели" - 15:40 Эмили Ратажковски рассказала о своем скоропалительном браке: Подготовка по математике по авторской методике - 15:36 Подготовка по математике по авторской методикеПесков подтвердил встречу Путина с новым премьером Армении - 15:22 Песков подтвердил встречу Путина с новым премьером АрменииВ кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч лет - 15:21 В кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч летСпецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве - 15:21 Спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в МосквеПесков отказался обсуждать судьбу Минобрнауки до утверждения кабмина - 15:20 Песков отказался обсуждать судьбу Минобрнауки до утверждения кабминаМЧС и Рослесхоз опровергли запрет шашлыков на время ЧМ-2018 - 15:20 МЧС и Рослесхоз опровергли запрет шашлыков на время ЧМ-2018Познер объявил о выходе из СПЧ вслед за Шевченко - 15:20 Познер объявил о выходе из СПЧ вслед за ШевченкоПостиндустриальное общество диктует свои условия - 15:06 Постиндустриальное общество диктует свои условияКорабль пришельцев подобрался к МКС на расстояние вытянутой руки – уфологи - 15:05 Корабль пришельцев подобрался к МКС на расстояние вытянутой руки – уфологиОдин из лидеров донецкого “Шахтера” покидает Украину - 14:56 Один из лидеров донецкого “Шахтера” покидает УкраинуВ оккупированном Зайцево тяжело ранен мужчина, повреждены дома - 14:54 В оккупированном Зайцево тяжело ранен мужчина, повреждены домаМеркель сообщила Путину об итогах встречи с Порошенко и Макроном - 14:42 Меркель сообщила Путину об итогах встречи с Порошенко и МакрономЛуценко: Сталин и Путин одной крови - 14:35 Луценко: Сталин и Путин одной крови
Последние новости
Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто - 16:48 Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто Из законопроекта об ответе на санкции США убрали запрет американских лекарств - 16:40 Из законопроекта об ответе на санкции США убрали запрет американских лекарств Покупка удобного крепления для телевизора - 16:29 Покупка удобного крепления для телевизора Кишинев захотел восстановить отношения с Москвой - 16:21 Кишинев захотел восстановить отношения с Москвой Новое исследование назвало родиной проказы Европу - 16:21 Новое исследование назвало родиной проказы Европу В Иране посулили «сровнять с землей» Тель-Авив и Хайфу - 16:21 В Иране посулили «сровнять с землей» Тель-Авив и Хайфу Экспериментальное лекарство от остеопороза поможет и при облысении - 16:21 Экспериментальное лекарство от остеопороза поможет и при облысении Жалоба Telegram на блокировку оставлена без движения - 16:20 Жалоба Telegram на блокировку оставлена без движения Прокуратура не нашла вины Крушельницкого в положительной допинг-пробе - 16:20 Прокуратура не нашла вины Крушельницкого в положительной допинг-пробе Получение кредита с получением наличных - 16:19 Получение кредита с получением наличных Решение по телеправам РФПЛ будет принято на общем собрании клубов лиги - 15:54 Решение по телеправам РФПЛ будет принято на общем собрании клубов лиги На следующей неделе в Украине могут представить новых членов Центральной избирательной комиссии - 15:49 На следующей неделе в Украине могут представить новых членов Центральной избирательной комиссии Автосервис Дукато в Санкт-Петербурге - 15:48 Автосервис Дукато в Санкт-Петербурге
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"