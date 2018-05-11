В кенийской пещере найдены каменные орудия возрастом 78 тысяч лет

В пещере Панга-йа-Саиди (Panga ya Saidi) в Кении ученые обнаружили более 30 000 артефактов, которые включают каменные орудия, обработанные кости животных, бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков. Согласно принятой периодизации каменного века в Африке, находки охватывают период со среднего каменного века (280 – 50 тысяч лет назад) до позднего каменного века. Самые древние из орудий имеют возраст 78 тысяч лет.

Один из руководителей исследования Кери Шиптон (Ceri Shipton) из Кембриджского университета объясняет, что пещера Панга-йа-Саиди оказалось единственным известным местом в Восточной Африке с непрерывными археологическими данными о человеческом заселении. Люди жили в ней вплоть до XVI века. «У памятника удивительный уровень сохранности с большим количеством артефактов в отличном состоянии. Предыдущие находки, относящиеся к столь раннему периоду существования человека, были сделаны в Южной Африке и Восточно-Африканской рифтовой долине, это первый памятник на побережье Восточной Африки и первый с такой непрерывной историей», – говорит Шиптон.

Если обычно ранние Homo sapiens в Африке предпочитали селиться в открытых саваннах, где можно было охотиться на крупных животных, то обитатели пещеры жили во влажном тропическом лесу. Находка их жилища в такой природной зоне, признает Шиптон, была неожиданной для археологов. Обитатели пещеры научились охоте на более мелкую добычу, такую как обезьяны и карликовые олени, что требовало более сложной технологии. По мнению ученых, эти нововведения в образе жизни свидетельствует о высоком уровне поведенческой гибкости, который и позволил людям в дальнейшем заселить не только Африку, но и остальной мир.

Исследование опубликовано в Nature Communications.