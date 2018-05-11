В Киеве полицейского ударили битой по голове за замечание

Киевский полицейский из полка спецназначения получил открытую черепно-мозговую травму в результате дорожного конфликта. Об этом передает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры, в полиции о нем узнали от медиков. Врачи сообщили о госпитализации 26-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что полицейский сделал замечание мужчине на «Фольксвагене», который нарушил ПДД и создавал аварийную ситуацию.

«Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, тот с двумя пассажирами агрессивно отреагировал на критику. Злоумышленник догнал полицейского, который был за рулем, на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему движение. Когда правоохранитель вышел из машины, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель «Фольксвагена» достал из салона бейсбольную биту и ударил ею полицейского по голове», – рассказали в ГУ НП.

Машину подозреваемого нашли, задержание состоялось на улице Вацлава Гавела. Нападавшим оказался 18-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Биту полицейские изъяли.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в феврале в Белой Церкви избили полицейских, которые принесли повестку.

Фото: Нацполиция