В Минобороны рассказали о методах отслеживания ядерных испытаний за рубежом

Начальник службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев в интервью РИА Новости рассказал, что за рубежом совершенствуются разработки для сокрытия ядерных тестов. По его словам, российское ведомство в ответ развивает методы отслеживания подобных испытаний.

Токарев объяснил, что для сокрытия испытаний специалисты снижают мощность ядерных зарядов, увеличивают глубину их закладки, а также проводят испытания в геологических породах, снижающих силу образования сейсмических волн.

«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — добавил полковник.

Игорь Токарев утверждает, что после заключения договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, многие страны перешли на подземные ядерные взрывы. И обнаружить их можно только при помощи средств сейсмического мониторинга.

«Также испытания могут проводиться в сейсмически активных районах, где на фоне естественных тектонических процессов (землетрясений, извержений вулканов) распознание природы сейсмического источника (его идентификация) становится сложнейшей научно-практической задачей, которая решается специалистами службы, обладающими уникальными знаниями и опытом», — добавил глава СКК.

По словам Токарева, отслеживают испытания сотрудники Научно-исследовательского центра специального контроля. При разработке новых методов контроля ядерной деятельности они используют геофизические источники естественного происхождения и, в частности, землетрясения, а также взрывы обычных взрывчатых веществ.