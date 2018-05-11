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В Минобороны рассказали о методах отслеживания ядерных испытаний за рубежом


Добавлено: 11 май 2018 в 13:28, Категория: Новости на сегодня
В Минобороны рассказали о методах отслеживания ядерных испытаний за рубежом

Начальник службы специального контроля (ССК) Минобороны России полковник Игорь Токарев в интервью РИА Новости рассказал, что за рубежом совершенствуются разработки для сокрытия ядерных тестов. По его словам, российское ведомство в ответ развивает методы отслеживания подобных испытаний.

Токарев объяснил, что для сокрытия испытаний специалисты снижают мощность ядерных зарядов, увеличивают глубину их закладки, а также проводят испытания в геологических породах, снижающих силу образования сейсмических волн.

«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — добавил полковник.

Игорь Токарев утверждает, что после заключения договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, многие страны перешли на подземные ядерные взрывы. И обнаружить их можно только при помощи средств сейсмического мониторинга.

«Также испытания могут проводиться в сейсмически активных районах, где на фоне естественных тектонических процессов (землетрясений, извержений вулканов) распознание природы сейсмического источника (его идентификация) становится сложнейшей научно-практической задачей, которая решается специалистами службы, обладающими уникальными знаниями и опытом», — добавил глава СКК.

По словам Токарева, отслеживают испытания сотрудники Научно-исследовательского центра специального контроля. При разработке новых методов контроля ядерной деятельности они используют геофизические источники естественного происхождения и, в частности, землетрясения, а также взрывы обычных взрывчатых веществ.


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Добавлено: 11 май 2018 в 13:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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