В Приморском крае летчики штурмовой авиации ВВО уничтожили артиллерийские позиции условных террористов

На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи штурмовиков Су-25СМ «Грач» отработали задачи по ликвидации позиций артиллерии условного незаконного вооруженного формирования.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики с использованием неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили мишени, имитирующие позиции артиллерийских установок условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.

На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.

Особое внимание было уделено вопросам аэронавигации, нанесения ударов по целям с заранее заданными координатами, ухода из-под удара зенитных систем условных террористов.