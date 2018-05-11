В Сети раскритиковали прическу Ирины Шейк на открытии кинофестиваля в Каннах

Модель Ирина Шейк - желанная гостья на светских мероприятиях. Своим присутствием, и в очаровательных образах, девушка украшает рауты самого высокого уровня. Поэтому поклонникам знаменитости было интересно – в чем их любимица появится на открытии 71-го Международного кинофестиваля в Каннах. На красной ковровой дорожке звезда обложек ведущих глянцевых журналов блистала в черном платье Twinset Milano с ассиметричной юбкой. Красоту Шейк подчеркнули изумруды и бриллианты из коллекции High Jewellery Collection (Chopard).

Однако , как считают некоторые пользователи Сети, Ирину Шейк подвела прическа – нарочито небрежный пучок на затылке. «Она красивая, но причёска. Возилась дома и забыла прическу сделать, так и пошла. Ужас))) прическа как у меня по утрам. С укладкой не заморачивалась - факт!»,- отмечали комментаторы.

Ирина Шейк



Отметим, что небрежный пучок уже стал трендом. Именно такую прическу делает невеста принца Гарри – Меган Маркл. С легкой руки знаменитостей пучок, словно собранный на скорую руку, уже повторяют миллионы девушек. Такая прическа выглядит сексуально. А еще, по мнению психологов, она выигрышна - так как не наводит на мысль о том, что девушка поглощена исключительно своей внешностью.

А вы делаете себе такую прическу, как у Ирины Шейк?

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