В США обнародовали российскую рекламу «фабрики троллей»

Конгрессмены-демократы опубликовали более 3,5 тысяч рекламных объявлений, которые, по их мнению, распространялись в Facebook российским «Агентством интернет-исследований», называемом «фабрикой троллей», сообщает РБК. Сообщение об этом было размещено на сайте комитета по разведке палаты представителей США.

Основными темами выпущенных до и после выборов 2016 года объявлений были вопросы миграции, секс-меньшинств и контроля над оружием. В некоторых сообщениях авторы агитировали за Дональда Трампа или Берни Сандерса (в 2016 году наряду с Хиллари Клинтон был одним из двух главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии). Конгрессмены заявили, что цель такой рекламы – вызвать в обществе раздор и тем самым повлиять на результаты выборов.

В феврале в США 13 россиянам и трем российским компаниям, в том числе «Агентству интернет-исследований», были предъявлены обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года. 4 апреля Facebook заявил об окончательном удалении из соцсети постов и групп, связанных с российской «фабрикой троллей».