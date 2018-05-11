В США пропала большая доза вещества, используемого для создания ядерных бомб

В американском штате Айдахо было потеряно смертоносное вещество.

Американский университет Айдахо необъяснимым образом умудрился «потерять» оружейный плутоний, используемый для изготовления ядерного оружия.

В результате проверки выяснилось отсутствие 30 унций опасного вещества. Такого количества плутония, как заверяют специалисты, не хватит для изготовления серьёзного смертоносного оружия, но его утечка может существенно ухудшить экологию. На учебное заведение наложен штраф в размере 8500 долларов.

Сотрудники учебного заведения утверждают, что плутоний не потерян, а был утилизирован еще в 2003 году. Тот факт, что смертоносное вещество все еще числится на балансе учреждения объясняется путаницей в документации, сообщает РД.