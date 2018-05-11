В супермаркете в Московской области покупатели внезапно встретили Еву Грин

Ева Грин с поклонником

Жизнь полна чудес и неожиданных встреч — все мы это прекрасно знаем, но все равно удивляемся, когда невероятные события происходят именно с нами. Вот и посетители одного из супермаркетов в подмосковном поселке Райки были обескуражены, когда среди покупателей, изучающих ассортимент, встретили французскую и голливудскую звезду Еву Грин! 37-летняя актриса, известная по фильмам "Мечтатели", "Казино Рояль", сериалу "Страшные сказки" и другим популярным проектам, отказывать в совместных селфи российским поклонникам не стала, и фотографии счастливых фанатов рядом с уставшей Евой — в спортивной одежде, шапке, кроссовках и с бутылкой "Нарзана" в руках — заполонили соцсети.

Ева Грин с поклонницей

Актрису сопровождал Мэтт Диллон, вместе с которым Грин снимается в фильме Proxima французского режиссера Элис Винокур. Частично съемки проходят в Звездном городке в Московской области, поэтому Ева, которая играет в картине главную женскую роль, и оказалась в России. Кстати, в супермаркете, в котором "застукали" Грин, снималась одна из сцен ленты, так что образ актрисы — заслуга костюмеров и гримеров. В сети также появились и другие фотографии со съемок: Ева Грин и Мэтт Диллон в скафандрах, у костра, с охранниками, в окружении коллег...

Фильм Proxima буде посвящен космосу: Ева Грин сыграет женщину-астронавта, которая готовится к полету на Международную космическую станцию.

Мэтт Диллон и Ева Грин на съемках в Подмосковье

Мэтт Диллон и Ева Грин с фанатом

Ева Грин и Мэтт Диллон на съемках