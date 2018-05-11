В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В селе Новоберёзовском Забайкальского края совершено нападение на директора местной школы.
Как выяснилось, 18-летний подросток подкараулил директора школы возле его дома.
Когда мужчина появился, нападавший нанёс ему несколько ножевых ранений и скрылся с места преступления.
Мужчину госпитализировали. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам, однако после допроса отпустила домой.
Нападавший является выпускником местной школы, которой руководит пострадавший.
Уголовное дело возбуждено и передано в прокуратуру, сообщили в местном следственном управлении.