В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В селе Новоберёзовском Забайкальского края совершено нападение на директора местной школы.

Как выяснилось, 18-летний подросток подкараулил директора школы возле его дома.

Когда мужчина появился, нападавший нанёс ему несколько ножевых ранений и скрылся с места преступления.

Мужчину госпитализировали. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам, однако после допроса отпустила домой.

Нападавший является выпускником местной школы, которой руководит пострадавший.

Уголовное дело возбуждено и передано в прокуратуру, сообщили в местном следственном управлении.