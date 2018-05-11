«Ветераны АТО» угрожали российскому дипломату в ООН, — Захарова

«Ветераны АТО» угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации. Об этом в пятницу рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова, которая также принимала участие в заседаниях комитета, обратила внимание на то, что «9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации». От делегации РФ на встрече присутствовал и выступал сотрудник Департамента информации и печати МИД РФ, который работал на сессии комитета.

«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, «ветеранов АТО» — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой.

По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — заявила Захарова.

Она оценила организованное постпредством Украины мероприятие как «продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении», напомнив, что персональные данные сотрудников ДИП МИДа находятся на сайте «Миротворец».

Об инциденте российская делегация сообщила в итоговый день работы комитета, без упоминания конкретной страны. Однако, по словам Захаровой, официальный представитель МИД Украины «сама взяла слово и сказала, что они такое мероприятие проводили».

«Каково же было наше удивление, когда председатель комитета заявил, что комитет не проводил под своей эгидой никаких мероприятий», — сказала представитель российского МИД.

Комитету была предъявлена копия размещенного на сайте постпредства Украины пресс-релиза, в котором проведенное в зале Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) мероприятие было заявлено как часть работы комитета.

«Мы получили заверения от комитета, что подобные вещи будут впредь пресекаться. Эти заверения были сделаны перед всеми странами-членами, когда председатель просто был вынужден оправдываться и несколько раз повторять, что никаких мероприятий под эгидой комитета не проводилось», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что украинская сторона «прямо врет и обманывает страны-члены». «Получилась уникальная вещь. Проводя мероприятие, основной целью которого было противодействие пропаганде и фейк-ньюс, постпредство Украины само дало фейк-ньюс относительно того, что это являлось частью работы комитета Генассамблеи по информации», — сказала официальный представитель МИД РФ.