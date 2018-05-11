В индийской армии нашли необычное применение танку Т-90 (ФОТО)

Индийские военнослужащие нашли необычное применение танку Т-90С, превратив его в импровизированную командную машину.

На фото, опубликованных в Twitter пресс-службой вооруженных сил страны, видно, что поверх башни одной из боевых машин установлены кресла, с которых высокопоставленные военные могут обозревать местность.

Фотография была сделана во время учений индийской армии, в которых принимали участие более 25 тысяч военнослужащих с бронетехникой, авиацией, вертолетами и беспилотниками, отмечается в сообщении.

Основной боевой танк Т-90 был принят на вооружение в 1993 году. Он оснащен 125-миллиметровым орудием, комплексом оптико-электронного подавления «Штора», системами динамической защиты. Масса боевой машины составляет около 46 тонн, экипаж — три человека.