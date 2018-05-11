"Виннипег" обыграл в серии "Нэшвилл" и вышел в финал Западной конференции

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Виннипега" вышли в полуфинал плей-офф Кубка Стэнли, обыграв в четвертьфинальной серии "Нэшвилл".

Седьмая встреча серии, прошедшая в четверг в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу "Виннипега", в составе которого шайбы забросили Тайлер Майерс (9-я минута), Пол Штястны (11, 52) и Марк Шайфли (38, 58). У хозяев гол забил Пи Кей Суббан (16).

"Виннипег" выиграл серию со счетом 4-3. Его соперником в финале плей-офф Западной конференции станет дебютант лиги "Вегас".