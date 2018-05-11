Виталий Милонов предложил присвоить Пулково имя Александра III

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко присвоить международному аэропорту Пулково имя императора Александра Третьего, сообщает РИА «Новости».

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Парламентарий напомнил, что Александр Третий был покровителем разработок прообразов первых самолетов. Милонов также предложил установить памятник царю на площади перед аэровокзалом. Сейчас монумент находится во внутреннем дворе Мраморного дворца.

«Каждый аэропорт крупного города, столицы или региона украшается и проектируется для того, чтобы у прибывающих гостей складывалось приятное впечатление от пребывания с первых минут. Не менее важное значение играет неофициальное или посвященное имя гавани», — отметил Милонов.

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