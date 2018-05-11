Владимир Гройсман недоволен качеством мобильной связи в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина пожаловался на качество мобильной связи.«Ещё один важный вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G, а теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, у нас уже и 3G перестало работать. Так, побежали за 4G, что 3G потеряли по дороге», — отметил глава правительства.Также он поручил национальной комиссии провести замеры по предоставлению мобильными операторами доступа к интернету.«И пусть потом не обижаются. Деньги они берут честно, там тикает сразу, со счёта снимается, но качество связи значительно понизилось», — добавил Гройсман.