Власти Кривого Рога прокомментировали исполнение 9 мая песни о российских солдатах в Сирии

Песни на официальных мероприятиях 9 мая выбирали, исходя из их «тематического содержания». Об этом Центрально-Городской райсовет Кривого Рога сообщил в ответ на запрос Радио Свобода.

Журналисты спрашивали у властей города об исполнении песни «Верните память» на официальных мероприятиях 9 мая.

«Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленное на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свои жизни за свою страну, и почтение ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация насчет проведения мероприятия, размещенная в соцсетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия», – ответили в райсовете.

СБУ пообещала в течение пяти дней изучить запрос нардепа Константина Усова, который попросил проверить инцидент. Полиция Кривого Рога сообщила, что с заявлениями по поводу песни никто не обращался.

В мэрии Кривого Рога журналистам сказали, что ответственным за мероприятие был Центрально-Городской райсовет, а от дальнейших комментариев отказались.

Ранее Нацсовет решил проверить канал NewsOne из-за показа в эфире работы российской авиации.

Фото: Первый криворожский