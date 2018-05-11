Врачи оценили состояние Малобродского как «средней тяжести»

Медики оценили состояние экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского как тяжелое, но ближе к средней тяжести. Об этом RNS сообщили в справочной городской больницы №20.

«Состояние тяжелое, но ближе к средней тяжести. Температура нормальная», — сообщили в медучреждении.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов рассказал ТАСС, что Алексея Малобродского перестали приковывать наручниками к кровати.

«Я ночью связался с начальником ГУ МВД по городу Москве Олегом Барановым и обсудил с ним этот вопрос, а сейчас получил информацию из больницы — наручников на Малобродском уже нет», — сказал глава СПЧ.

Алексей Малобродский является единственным из обвиняемых по делу о мошенничестве с субсидиями Минкульта РФ на постановке проекта «Платформа», кто с лета прошлого года остается в СИЗО. Остальные находятся под домашним арестом.