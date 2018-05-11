В США признали, что РФ сохранит за собой мировое лидерство в экспорте пшеницы

Россия в 2018–2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы — ее поставки из страны в новом сезоне могут составить 36,5 миллиона тонн, следует из майского обзора министерства сельского хозяйства США.

Экспорт пшеницы из Евросоюза в новом сельхозгоду может составить 29 миллионов тонн, из Соединенных Штатов — 25 миллионов.

В текущем же сезоне Россия, по оценке Минсельхоза США, может экспортировать 39,5 миллиона тонн — прогноз был повышен на 1 миллион тонн (с 38,5 миллиона) по сравнению с апрельской оценкой. Соединенные Штаты и Евросоюз могут экспортировать в 2017–2018 сельскохозяйственном году по 24 миллиона тонн пшеницы.