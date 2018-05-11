Агентство Kyodo сообщило, что японские власти пытаются организовать встречу местного премьера Синдзо Абэ и американского лидера Дональда Трампа перед его переговорами с северокорейским главой Ким Чен Ыном.

В публикации сказано, что Абэ хочет в очередной раз поднять вопрос японских граждан. Похищение японских граждан северокорейской разведкой в 70-е годы остается наиболее болезненным эпизодом в отношениях Пхеньяна и Токио. Помимо этого, он собирается призвать Трампа оказать давление на северокорейскую сторону, чтобы она отказалась от всех видов вооружения массового поражения.

Во время этой встречи, если она все-таки состоится, Япония выскажет свою позицию и поддержит Америку.