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Япония хочет провести встречу Трампа и Абэ перед саммитом США и КНДР — СМИ


Добавлено: 11 май 2018 в 23:49, Категория: Новости на сегодня
Япония хочет провести встречу Трампа и Абэ перед саммитом США и КНДР — СМИ

Агентство Kyodo сообщило, что японские власти пытаются организовать встречу местного премьера Синдзо Абэ и американского лидера Дональда Трампа перед его переговорами с северокорейским главой Ким Чен Ыном.

В публикации сказано, что Абэ хочет в очередной раз поднять вопрос японских граждан. Похищение японских граждан северокорейской разведкой в 70-е годы остается наиболее болезненным эпизодом в отношениях Пхеньяна и Токио. Помимо этого, он собирается призвать Трампа оказать давление на северокорейскую сторону, чтобы она отказалась от всех видов вооружения массового поражения.

Во время этой встречи, если она все-таки состоится, Япония выскажет свою позицию и поддержит Америку.


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Добавлено: 11 май 2018 в 23:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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