Жалоба Telegram на блокировку оставлена без движения

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу представителя Telegram на решение о немедленной блокировке мессенджера.

«10 мая 2018 года в суд поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership, который не согласился с решением от 13 апреля 2018 года и просил о его отмене в части применения ст. 212 ГПК России ("Немедленное исполнение решения суда"). Рассмотрев поданную частную жалобу, судья пришел к выводу о том, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 4 июня 2018 года», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова представителя суда.

Пресс-секретарь суда Юлия Сухинина сообщила РИА Новости, что если защита не согласна с решением суда, она должна подать апелляционную жалобу, по числу лиц, участвующих в деле, приложив документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Однако юристы Telegram оформили частную жалобу, в этом и состоит процессуальное нарушение.