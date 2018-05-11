Зрада: В Киеве неонацисты сорвали антироссийский форум ЛГБТ (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве неонацисты сорвали лекцию «Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России», организованную «правозащитниками» из Amnesty International Ukraine.

Попытка рассказать украинцам о «притеснениях инакомыслящих в России» провалилась после того, как в помещение, где должно было проходить мероприятие, ворвалось несколько десятков молодчиков, среди которых выделялись боевики группировки «Правый сектор»*.

«На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20-ти агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь.

По свидетельствам присутствующих, среди нападавших — председатель киевского представительства „Правого сектора”. Именно тот, который отличился фразой „Я буду по вам стрелять” во время срыва дискуссии в рамках Docudays», — говорилось в сообщении Amnesty International Ukraine в Сети.

«Сейчас полиция заставляет нас покинуть помещение. Мы боимся, что если мы оставим помещение, то никто не сможет гарантировать нам безопасность», — волнуясь, заявила в импровизированном видеообращении на своей странице в соцсети исполнительный директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук (см. видео ниже).

Покальчук пожаловалась, что полицейские не имели никаких претензий к радикалам, которые вели себя весьма агрессивно.

В итоге на место инцидента прибыли дополнительные силы полиции и организовали вывоз перепуганных глашатаев «цензуры в России» из здания на машинах.

Позже пресс-секретарь нацполиции Ярослав Тракало пояснил, что инцидент спровоцировал арендодатель, который отказался предоставить помещения после обнародования темы мероприятия.

Однако организаторы отказались уходить, ссылаясь на подписанный договор.

«После этого арендодатель вызвал группу поддержки (имеются в виду “правосеки” – прим. РВ), которая приехала, после чего и произошла перепалка», — пояснил Тракало.

В полиции подчеркнули, что проверяют обстоятельства инцидента и впоследствии дадут ему правовую квалификацию.

*Запрещенная в России экстремистская группировка