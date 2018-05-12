Александр Попов намерен участвовать в выборах президента Олимпийского комитета России

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Возглавляющий с 2010 года Олимпийский комитет России Александр Жуков ранее заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации, которые пройдут на олимпийском собрании 29 мая. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, кандидаты на пост главы организации, скорее всего, будут названы после вторых майских праздников.

«Главное сейчас заключается не в том, кто выдвинет мою кандидатуру, а в том, что сам я готов идти на выборы. В олимпийском движении я провел достаточно длительное время, мне хорошо известны все внутренние проблемы, есть понимание, как выстраивать работу», — сказал Попов.

«В спорте иногда бывает так, что не нужно стремиться во чтобы то ни стало выйти вперед с первых метров дистанции. При этом нужно быть готовым в любой момент включиться в борьбу. К этому меня в свое время приучил мой тренер Геннадий Турецкий, который любил повторять: Если хочешь быть успешным в соревнованиях, ты должен быть готов быстро плыть в любое время суток. Я готов», — добавил Попов.