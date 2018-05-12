Александр Захарченко объявил о важном решении по армии ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко принял важное решение по армии народной республики.

Стало известно о создании в ДНР ракетных войск тактического назначения.

По данным телеграм-канала WarGonzo, в Донецкой народной республике созданы ракетные войска тактического назначения. Сообщается, что их целью является защита населения Донбасса от агрессии украинской армии.

По информации источника, их создание было учреждено руководителем ДНР Александром Захарченко одиннадцатого мая текущего года.

Примечательно, что в народной республике Донбасса разработка собственных образцов современного оружия ведется с 2015 года. С 2016 года проводятся испытания образцов в боевых условиях. На состоявшемся 9 Мая Параде Победы в Донецке были продемонстрированы реактивные комплексы «Чебурашка» и «Снежинка».