Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты

Волейболист "Зенита" Вильфредо Леон показал невероятную игру в матче полуфинала Лиги чемпионов с итальянской "Перуджей", заявил доигровщик казанцев Мэтт Андерсон.

"Зенит" выиграл со счетом 3-0, а Леон набрал 19 очков и сделал 6 эйсов.

"Леон - человек с другой планеты, из другого мира. Так он играет сейчас. В финалах он всегда показывает невероятную игру, и он доказал это сегодня. Я рад, что играю с ним. Когда у него так идет игра, остальным волейболистам "Зенита" намного проще", - сказал Андерсон журналистам.

"Зенит" провел первый матч в "Баскет-холле" за семь лет, после переезда на арену "Санкт-Петербург" казанцы играли свои домашние встречи там.

"Баскет-холл" - отличная арена для волейбола. Здесь хорошо летит подача, игрокам нравится высокий потолок и простор вокруг. Переезд на эту арену никак не отразился на нашей игре. Мы делали то, что должны были", - отметил волейболист "Зенита".