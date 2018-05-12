Ангелу Меркель наградили «Лампадой мира» за миграционную политику

Орден францисканцев наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель «Лампадой мира» Святого Франциска за ее «усилия по поддержанию мира». Как сообщает итальянское агентство АНСА, для этого она приехала на родину святого в Ассизи.

Глава пресс-службы базилики Святого Франциска падре Энцо Фортунатосообщил, что Ангела Мрекель удостоена награды за ее усилия в помощи и приеме беженцев.

«В болезненный и наиболее тяжелый период библейского исхода сирийцев с их земли канцлер ФРГ открыла границы, проявив смелость и решимость, не побоявшись пойти против общественного мнения», — пояснил священник.

Награда «Лампада мира» символизирует стремление выйти из «тени насилия, войн, рабства, омрачающих жизнь людей». Святой Франциск Ассизский, живший в XIII веке, и основавший нищенствующий монашеский орден, считается небесным покровителем Европы.

Обладателем награды в разные годы становились Михаил Горбачев, Далай-лама, польский политик Лех Валенса, палестинский лидер Ясир Арафат и мать Тереза.