Анкара и Баку 12 июня запустят Трансанатолийский газопровод

Турецкий министр энергетики Берат Албайрак сообщил о введении в строй 12 мая Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ будет доставляться в Турцию и Европу из Азербайджана в обход России. Об этом сообщает Hurriyet.

Он также сообщил, что в церемонии открытия примут участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев.

Мощность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год, позже она будет доведена до 31 млрд. шесть миллиардов кубометров предназначены турецким потребителям, остальной объем получит Европа по проектируемому Трансадриатическому трубопроводу.

Трансанатолийский трубопровод является самым протяженным участком Южного газового коридора. Он должен стать альтернативной турецкому потоку «Газпрома».