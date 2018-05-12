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» » Аргентина купит пять подержанных штурмовиков Super Etendard у Франции

Аргентина купит пять подержанных штурмовиков Super Etendard у Франции


Добавлено: 12 май 2018 в 07:01, Категория: Новости на сегодня
Аргентина купит пять подержанных штурмовиков Super Etendard у Франции

Аргентинские власти одобрили покупку у Франции пяти подержанных сверхзвуковых палубных штурмовиков Super Etendard. Они заменят 14 единиц такой техники, которые больше не эксплуатируют.

Отмечается, что при всем этом штурмовики, которые хотят купить, улучшенные.

Стоимость контракта — 12,55 миллиона евро. Он подразумевает и поставку запчастей к купленным летательным аппаратам. Такую информацию сообщает портал Boletin Oficial. 

Ранее консорциум европейских производителей показал модель перспективного БПЛА. Предусмотрели также ударную модификацию. По данным СМИ, над созданием работают: Франция, Германия, Италия и Испания.


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Добавлено: 12 май 2018 в 07:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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