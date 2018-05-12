Аргентина купит пять подержанных штурмовиков Super Etendard у Франции

Аргентинские власти одобрили покупку у Франции пяти подержанных сверхзвуковых палубных штурмовиков Super Etendard. Они заменят 14 единиц такой техники, которые больше не эксплуатируют.

Отмечается, что при всем этом штурмовики, которые хотят купить, улучшенные.

Стоимость контракта — 12,55 миллиона евро. Он подразумевает и поставку запчастей к купленным летательным аппаратам. Такую информацию сообщает портал Boletin Oficial.

Ранее консорциум европейских производителей показал модель перспективного БПЛА. Предусмотрели также ударную модификацию. По данным СМИ, над созданием работают: Франция, Германия, Италия и Испания.