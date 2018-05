Наконец-то пророчества фанатов сбылись — Белла Хадид и The Weeknd снова вместе! 21-летнюю модель и 28-летнего певца застукали целующимися на вечеринке в Каннах, и теперь они не отвертятся!



Как говорят инсайдеры, на вечеринке звезды не отходили друг от друга. Они уединились в ВИП-зоне, мило общаясь и целуясь. Единожды Белла покинула своего избранника, чтобы потанцевать со своими друзьями.

На этот раз парочка не сможет отрицать своего присутствия на фотографии. То, что это все же The Weeknd свидетельствует серия снимков из самолета в его Instagram и комментарий «FR», что трактовать можно как Франция.

Ранее модель и сестру Джиджи Хадид застали на свидании с Fai Khadra. Парочку сначала сфотографировали в торговом центре, а потом в компании друзей в районе Фэрфакс в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что Белла выглядела счастливой и много улыбалась. Возможно, пару связывают лишь дружеские отношения, но пока ничего не известно.

После первого дня мероприятия в сети появились слухи о том, что Белла весь вечер провела вместе с бывшим возлюбленным The Weeknd. Якобы у пары вновь вспыхнули теплые чувства, из-за чего те подумывают о возобновлении отношений. Но сама модель сразу опровергла слухи. «Это была не я», — написала она в комментариях под новостью портала E! News в Instagram.

Это не первые слухи о воссоединении пары. Поклонники и СМИ будь-то, стараются найти хоть какую-то зацепку, дабы вновь связать исполнителя и модель. Как сообщал один из инсайдеров, ребята до сих пор любят друг друга. Говорят, что после расставания с Селеной, музыкант стал активно общаться с Беллой. «Они стали переписываться и созваниваться друг с другом постоянно. Белла действительно сильно по нему скучала. А сейчас она очень счастлива. Они до сих пор любят друг друга», — говорил инсайдер.

Отношения Беллы Хадид и The Weeknd начались весной 2015 года, после того как музыкант попросил модель сняться для обложки его альбома Beauty Behind the Madness. Провстречалась пара полтора года. Вскоре The Weeknd вышел в свет со своей новой возлюбленной — 25-летней певицей Селеной Гомес. Но спустя десять месяцев Селена возобновила отношения с 23-летним канадским исполнителем Джастином Бибером. The Weeknd понял, что их теперь ничего не связывает и даже удалил все фото с Селеной из своего Instagram.