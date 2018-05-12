Беспилотные летательные аппараты общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе в ходе тактических учений налетали 7,5 тыс. часов

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, подвели итоги за зимний период обучения.

За время зимнего периода обучения БЛА совершили налет около 7,5 тысяч часов, использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректировке огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

В ходе учений беспилотники контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО, что позволяло объективно оценить боеготовность армии. Установленные на самолётах видеокамеры в прямом эфире передавали данные в штаб о скорости движения, прохождении контрольных пунктов и затруднениях, возникающих в пути следования бронетехники.