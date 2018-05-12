Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма: появились детали

Молекулярные биологи из университета Техаса создали и испытали первое экспериментальное лекарство от алкоголизма, полностью отучившее крыс и червей от тяги к спиртному, говорится в статье.

Ученые отмечают: «Существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов, и поэтому оно не имеет подобных минусов».

В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за слабой воли или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей центра удовольствия и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.

Подобные открытия возродили интерес врачей к созданию препаратов, которые бы исправляли работу подобных участков ДНК и связанных с ними белков и частей мозга и помогали бы алкоголикам избавляться от зависимости или же предотвращали ее развитие.

Сан и его коллеги уже сделали первый шаг к созданию подобного препарата, изучая изменения в работе нервной системы в самом общем виде не только при развитии алкоголизма, но и других форм наркомании.