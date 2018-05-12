Болгария разморозит проект атомной станции «Белене»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на конференции управляющей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» заявил, что проект строительства атомной электростанции «Белене» будет разморожен.

«Мораторий на запрет строительства атомной станции "Белене" должен быть отменен, чтобы Народное собрание (парламент) могло предоставить мандат правительству на право ведения переговоров с инвесторами», — цитирует Борисова ТАСС.

Скорее всего, предложение об отмене моратория будет рассмотрено парламентом уже на следующей неделе. Также стало известно, что к реализации проекта проявила интерес Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). Ее представители подтвердили готовность принять участие в конкурсной процедуре по выбору стратегического инвестора, если она будет объявлена.

Эксперты Болгарской академии наук (БАН) рекомендовали продолжить строительство АЭС «Белене», так как к 2030 году страна будет ощущать дефицит энергии.