Boston Dynamics начнет продажу роботов-собак в 2019 году

Один из основателей американской компании Boston Dynamics Марк Рэйберт на конференции TC Sessions Robotics объявил, что продажа роботов-собак SpotMini начнется в 2019 году. Об этом информирует издание TechCrunch.

«Мы планируем заключить контракты на создание 100 экземпляров SpotMini до конца этого года. Это станет шагом к массовым продажам, которые мы надеемся начать в 2019 году», — сказал Рэйберт.

Он добавил, что сейчас робот-собака находится в стадии пред-производства. По мнению Рэйберта, SpotMini будет очень полезен в офисе, а позднее и в быту. Создатель компании сообщил, что последняя версия робота в 10 раз дешевле предыдущей, но точную стоимость не назвал.

Spot Mini has arrived #TCRobotics pic.twitter.com/IiugHH2U5X

— TechCrunch (@TechCrunch) 11 мая 2018 г.