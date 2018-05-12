Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали наступление (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера боевики из зоны деэскалации Идлиб решили начать наставление на подконтрольные правительству Сирии населённые пункты.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник, предоставивший видео.

Российские беспилотники фиксировали в течении дня движение боевиков и их военной техники в сторону города Эль-Латамна в провинции Хама, где они полтора часа назад начали наступления на на позиции Сирийской армии.

Ожидавшая сигнала военная авиация подавила основные силы противника, тем самым наступление бандформирований было сорвано, а правительственные войска начали контратаку.

На видео видно, как на самолеты ВВС Сирии поочередно наносят удары по скоплению пикапов с боевиками.