"Динамо" просит болельщиков не использовать пиротехнику на матче со "Спартаком"

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Футбольный клуб "Динамо" в преддверии матча заключительного тура чемпионата России со "Спартаком" выступил на своем официальном сайте с просьбой к болельщикам воздержаться от использования пиротехники.

Встреча 30-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Динамо" состоится 13 мая в Тушине, начало – 14:00 мск.

"Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться расистских выкриков на матче в Тушине, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет, - говорится в сообщении. - Давайте вместе покажем, как нужно болеть за команду".