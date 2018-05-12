Эксперт оценил перспективы назначения Кудрина главой Счетной палаты

Назначение Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты может быть продиктовано желанием интегрировать его во власть, чтобы он официально начал «играть с Путиным в одной команде». Об этом РБК сообщил профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Слатинов.

Политолог напомнил, что значительная часть разработок Кудрина была принята властью, и уже объявлено о больших тратах на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

«То есть его идеи реализуют, и теперь сам Кудрин в новой должности будет контролировать расходы государства на эти масштабные реформы», — сказал аналитик.

Слатинов предостерег от неправильной оценки назначения Кудрина на пост главы Счетной палаты. По его мнению, она вовсе не является почетной ссылкой. Политолог заявил, что через 3-4 года в России произойдет серьезная политическая и управленческая перестройка в результате промежуточного подведения итогов реализации майского указа Путина.

«Поэтому Алексей Леонидович отправляется в Счетную палату и одновременно отправляется в резерв, ожидая, что будут очень серьезные кадровые перемены через 3-4 года. Я не исключаю, что он станет премьером через три-четыре года», — добавил Слатинов.