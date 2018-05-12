ЕС требует от Украины ускорить приватизацию госпредприятий

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине необходимо ускорить.

Об этом дипломат сказал на заседании круглого стола «Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы».

Он напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон о приватизации.

«И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить», — заявил Мингарелли.

Также он отметил огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины.

«Именно поэтому мы рассматриваем земельную реформу как очень важную», — сказал Мингарелли.