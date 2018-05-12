Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов

Об этом сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

Четырехполосная дорога соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Расчетная скорость движения по автотрассе составит 120 километров в час. Две полосы закончат до конца года, вторую часть трассы завершат в 2020 году. Стоимость «Тавриды» оценивается в 163 миллиарда рублей.

Строительные работы главной дороги Крыма начались ровно год назад. Дорогу кладут в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя и Бахчисарая, чтобы сохранить экологию в городах и сократить время в пути.