Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего

Показать меню
Актуально
«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления - 22:07 «Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России Кудрину предложили возглавить Счетную палату - 22:35 Кудрину предложили возглавить Счетную палату Магазин профессиональной косметики для волос - 22:51 Магазин профессиональной косметики для волос У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын - 23:05 У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын В доме Криса Брауна изнасиловали девушку - 23:05 В доме Криса Брауна изнасиловали девушку Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника - 23:14 Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника Скрипка: Путин – очень опасный человек - 23:19 Скрипка: Путин – очень опасный человек Надаль обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде - 23:21 Надаль обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде Путин и Эрдоган совместно осудили выход США из «иранской сделки» - 23:28 Путин и Эрдоган совместно осудили выход США из «иранской сделки» Кемеровский суд запретил видео «Немагии» о «Зимней вишне» - 23:33 Кемеровский суд запретил видео «Немагии» о «Зимней вишне» Напавший на журналистку «Эха Москвы» оправдал себя умением убивать - 23:33 Напавший на журналистку «Эха Москвы» оправдал себя умением убивать Путин забросил пять шайб в сочинском матче Ночной хоккейной лиги - 23:33 Путин забросил пять шайб в сочинском матче Ночной хоккейной лиги В Латвии арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана - 23:34 В Латвии арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана Украинец получил восемь лет колонии за подготовку взрыва на крымской ЛЭП - 23:34 Украинец получил восемь лет колонии за подготовку взрыва на крымской ЛЭП Володин назвал неоспоримое преимущество Мутко на стройке - 23:34 Володин назвал неоспоримое преимущество Мутко на стройке Кудрину предложили высокий пост - 23:34 Кудрину предложили высокий пост В Киеве полицейского ударили битой по голове за замечание - 00:05 В Киеве полицейского ударили битой по голове за замечание
» » Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего

Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего


Добавлено: 12 май 2018 в 20:54, Категория: Новости на сегодня
Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего

В июне 2018 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония памяти профессора Стивена Хокинга. Организаторы мемориальной церемонии разыграют тысячу билетов среди людей, которые хотят прийти и почтить память ученого, сообщает ВВС.

При регистрации надо указать дату рождения. Причем система допускает лиц, родившихся вплоть до 31 декабря 2038 года, тех, кто еще не появился на свет.

В Фонде Хокинга подтвердили, что сделали это намеренно, так как возможность путешествий во времени не опровергнута и исключать ее вероятность нельзя.

«Профессор Хокинг однажды уже устраивал вечеринку для путешественников во времени, чтобы проверить, что будет, если он опубликует приглашение уже после события. Тогда никто не пришел, но по-моему, то, что сайт мемориальной службы позволяет прийти на нее людям, которые родятся в будущем — это правильно. Надо будет поискать путешественников во времени в Вестминстере», — отметил британский блогер IanVisits.


Материалы по теме:

В Китае издадут миллион книг Хокинга
Стивена Хокинга после обследования выписали из больницы в Риме
Стивена Хокинга выписали из больницы в Италии
Стивена Хокинга выписали из больницы после обследования
Добавлено: 12 май 2018 в 20:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В филиале ВУНЦ ВМФ состоялось награждение юнармейцев, принявших участие в параде ко Дню Победы в Калининграде

В филиале ВУНЦ ВМФ состоялось награждение юнармейцев, принявших участие в параде ко Дню Победы в Калининграде

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

«Украина — недогосударство», — пропагандист Майдана

«Украина — недогосударство», — пропагандист Майдана

Наталья Водянова сфотографировалась с футболистами для обложки Vogue

Наталья Водянова сфотографировалась с футболистами для обложки Vogue

Новости России
еще новости
Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год

Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год

Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов

Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 мая

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 мая

Самому старому пенсионеру России 128 лет

Самому старому пенсионеру России 128 лет

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия

Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия

Видео дня: свадьбы британской королевской семьи

Видео дня: свадьбы британской королевской семьи

Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой

Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о свадебном наряде Меган Маркл

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о свадебном наряде Меган Маркл

Новости политики
еще новости
Украина и Грузия имплементируют Конвенцию Пан-Евро-Мед в Зону свободной торговли

Украина и Грузия имплементируют Конвенцию Пан-Евро-Мед в Зону свободной торговли

Верховный суд допросил главу Миграционной службы по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства

Верховный суд допросил главу Миграционной службы по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства

Меркель отрицательно высказалась в адрес США

Меркель отрицательно высказалась в адрес США

Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

Новости экономики
еще новости
Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Новости общества
еще новости
Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск

В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск

Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки

Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки

Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники

Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники

Происшествия
еще новости
В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Новости Украины
еще новости
В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе

В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе

В Британии семья сняла на видео проделки полтергейста

В Британии семья сняла на видео проделки полтергейста

«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа

«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа

Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма: появились детали

Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма: появились детали

Мировые новости
еще новости
Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Скончалась правнучка Ивана Франко

Скончалась правнучка Ивана Франко

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист




Лента новостей
Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», - 19:12 Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»Неизвестный ранил водителя мусоровоза около полигона «Ядрово» - 19:06 Неизвестный ранил водителя мусоровоза около полигона «Ядрово»Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении» - 19:05 Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении»Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших - 19:02 Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших боевиков (+ФОТО, ВИДЕО)«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа - 18:54 «Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжаВ Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск - 18:50 В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войскГрицак: не могу сказать, что сотрудники СБУ «жируют» - 18:47 Грицак: не могу сказать, что сотрудники СБУ «жируют»Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки - 18:40 Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атакиГандболистки "Дьёра" победили "Бухарест" и вышли в финал ЛЧ - 18:12 Гандболистки Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год - 18:05 Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 годВ результате авиаудара США в Сирии погибли 17 человек - 17:55 В результате авиаудара США в Сирии погибли 17 человекПрескод победил в беге на 100 метров на втором этапе Бриллиантовой лиги - 17:35 Прескод победил в беге на 100 метров на втором этапе Бриллиантовой лигиЖители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьера - 17:21 Жители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьераПилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники - 16:53 Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники
Последние новости
Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине - 21:47 Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе - 21:40 В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты - 21:21 Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали наступление (ФОТО, - 21:19 Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали наступление (ФОТО, ВИДЕО) Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия - 21:10 Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» - 20:55 Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» НАСА планирует запустить на Марсе вертолет - 20:55 НАСА планирует запустить на Марсе вертолет В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта - 20:55 В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего - 20:54 Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего Умер политолог Игорь Бунин - 20:54 Умер политолог Игорь Бунин Самолет разбился в Испании, есть погибшие - 20:12 Самолет разбился в Испании, есть погибшие Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое "я", и их наказали - 20:05 Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое Из-за антинаркотических рейдов в клубах грузины вышли на массовую акцию протеста - 19:47 Из-за антинаркотических рейдов в клубах грузины вышли на массовую акцию протеста
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"