Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего

В июне 2018 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония памяти профессора Стивена Хокинга. Организаторы мемориальной церемонии разыграют тысячу билетов среди людей, которые хотят прийти и почтить память ученого, сообщает ВВС.

При регистрации надо указать дату рождения. Причем система допускает лиц, родившихся вплоть до 31 декабря 2038 года, тех, кто еще не появился на свет.

В Фонде Хокинга подтвердили, что сделали это намеренно, так как возможность путешествий во времени не опровергнута и исключать ее вероятность нельзя.

«Профессор Хокинг однажды уже устраивал вечеринку для путешественников во времени, чтобы проверить, что будет, если он опубликует приглашение уже после события. Тогда никто не пришел, но по-моему, то, что сайт мемориальной службы позволяет прийти на нее людям, которые родятся в будущем — это правильно. Надо будет поискать путешественников во времени в Вестминстере», — отметил британский блогер IanVisits.