Фрегат РФ установил «любезное наблюдение» за авианосцем США в Средиземном море

Британский телеканал ITV обнародовал фотографию, на которой снят российский ракетный фрегат «Ярослав Мудрый», который ранее установил наблюдение за манёврами американского авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море.

Фото было сделано журналистами телеканала, находившимися на борту авианосца США. По их словам, во избежание непредвиденных ситуаций между кораблями установлен регулярный радиообмен данными по протоколам, утвержденным ещё в период «холодной войны».

Американские моряки обращаются к коллегам с российского корабля по номеру 777, который нанесён на его борт.

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Как отмечает ITV, «Ярослав Мудрый» уже неоднократно проводил наблюдения за «Гарри Трумэном». Так, два года назад один из кораблей группы американского авианосца пересёк курс движения «Ярослава Мудрого», сочтя манёвры россиян опасным сближением с кормой американского военного лайнера.

На этот раз, по мнению командования «Гарри Трумэна», российский фрегат ведёт себя «очень любезно».

Авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» наносит удары по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

В группу также входит крейсер «Нормандия» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут».

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