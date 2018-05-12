Геркус: в качестве возможного преемника Юрия Семина мне нравится Олег Пашинин

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус заявил, что в качестве преемника главного тренера команды Юрия Семина ему нравится бывший игрок "красно-зеленых", а ныне тренер железнодорожников Олег Пашинин.

На протяжении карьеры игрока Пашинин провел за "Локомотив" 255 матчей во всех турнирах. Вместе с железнодорожниками он дважды становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2009 по 2011 год Пашинин был в тренерском штабе Юрия Семина в основной команде "Локомотива". Затем работал в грозненском "Тереке" (ныне - "Ахмат") и "Химике" из Дзержинска. В 2015 году Пашинин вновь вошел в тренерский штаб "Локомотива".

"Мне нравится Олег Пашинин в качестве возможного преемника Семина. Он вдумчивый, работоспособный, постоянно учится. Не хочу никого обидеть, но в ментальном восприятии Олег мне ближе всех", - сказал Геркус в интервью RT.

В текущем сезоне "Локомотив" досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. В начале мая 71-летний Семин продлил контракт с клубом, подписав соглашение по схеме "1+1".