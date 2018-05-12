Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год

Доход гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова за прошлый год вырос до 108 миллионов 577 тысячи рублей.

По основному месту работы его заработок составил 71 миллион 501 тысяч, указано на сайте «Роскосмоса».

За 2016 год Комаров задекларировал доход в 96 миллионов 272 тысяч, из них - почти 36 миллионов по основному месту работы. Источник других доходов он не указал.

Глава российской космической корпорации имеет в собственности Lada Largus и Mercedes Vianо, пять земельных участков, жилой дом площадью около 2,5 тысяч квадратов, участок газопровода и нежилое помещение. Также в его пользовании находится участок земли площадью 670 квадратных метров.