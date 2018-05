Госдеп США не станет помогать КНДР в случае денуклеаризации

Госдепартамент США опроверг сообщения в СМИ о готовности Вашингтона предоставить Северной Корее финансовую помощь после денуклеаризации.

Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Она подчеркнула, что в случае отказа от ядерной программы, КНДР ждет светлое будущее: Северная Корея выйдет на мировые рынке и станет желанной гостей всего мира. Однако об экономической помощи речи не идет.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном гарантии, которые Белый дом готов предоставить, в обмен на ядерное разоружение.

Misleading headline. If #DPRK denuclearizes, they could have a brighter future one day, which could include international trade, investment and visitors from around the world. @statedept https://t.co/qYoAKcSMg1

— Heather Nauert (@statedeptspox) 12 мая 2018 г.