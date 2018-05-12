ГПСУ усиливает охрану границы в четырех областях

С 11 мая усилена охрана границы в четырех областях: Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Около 300 военнослужащих из Национальной академии ГПСУ усилят патрулирование на границе со странами Евросоюза. Усиление проходит в рамках спецоперации «Граница-2018».

Основной этап операции продлится до 20 ноября. В ней задействованы также Воздушные силы ВСУ, европейское агентство Frontex, миссия Интерпол и Европол.

Меры направлены на снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе.

Ранее ГПСУ не пустила в Одессу журналистов из Италии, Чехии и России.

Фото: пресс-служба ГПСУ