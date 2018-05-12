Грабитель особняка Рианны остался в нем на ночь

Пока Рианна была в Нью-Йорке на Met Gala, в Лос-Анджелесе грабили ее особняк на Голливудских холмах. 26-летний преступник оказался совсем не профессионалом, ведь после ограбления решил не убегать с ценными вещами, а остался переночевать.



По сообщениям представителя Департамента полиции Лос-Анджелеса изданию TMZ, грабитель проник в особняк, взломал замок входной двери и повредил систему сигнализации. Собрав ценные вещи, вместо побега с места преступления, преступник, возможно, не устоял перед роскошью дома Рианны. Он решил остаться переночевать, что стало большой ошибкой. На следующее утро при выходе из особняка его заметили соседи Рианны, которые сразу вызвали полицию. Виновник был пойман и арестован.

Дом в Западном Голливуде, неподалеку от бульвара Сансет, Рианна приобрела за 6,8 миллионов долларов в августе прошлого года. Территория владений Рианны занимает почти 1672 квадратных метров, а площадь самого особняка составляет 670 квадратных метров. В доме имеется 6 спален, 10 ванных комнат, одна из которых напоминает СПА-салон, кинотеатр, комната для игры в бильярд и тренажерный зал со всем необходимым. На территории есть бассейн с джакузи и парковка для 8 автомобилей. Жаль, что ко всему этому не прилагается надежная охрана.

Череда ужасных событий преследует Рианну. Сейчас ограбление, а ранее двоюродного брата певицы Аллиена застрелили на острове Барбадос. По словам звезды, она могла прочувствовать приближающуюся беду. «Я действительно обняла кузена вечером накануне его смерти, не знаю почему. А после всего произошедшего теперь обнимаю всех так, будто делаю это в последний раз. Наверное, это мой самый большой жизненный урок. Не ждать даже до завтра. Завтра, на мой взгляд, слишком поздно», — сказала Рианна.



21-летний Тэвон Кейсин Элейн, был застрелен вчера вечером и умер на одной из улиц Барбадоса. Инцидент произошел в районе Сент-Майкл в 7 часов вечера. Тэвон столкнулся с мужчиной, личность которого пытаются установить правоохранительные органы, и получил от него несколько огнестрельных ранений. Парня быстро доставили в госпиталь, где предоставили медицинскую помощь, но травмы были слишком серьезные, и на следующий день после Рождества Тэвон умер.

«Покойся с миром, мой кузен… Не могу поверить, что еще прошлой ночью держала тебя в своих объятиях! Даже представить не могла, что это последний раз, когда я чувствую твое тепло!!! Люблю тебя,» — пишет шокированная Рианна в своем инстаграме.

«Не думала, что настанет тот день, когда мне придется хоронить тебя, моя любовь!!! Это было наше с тобой первое Рождество. Мы вместе убирались, наряжали дом, готовились!! Тэвон, я знаю, ты ежедневно пытался стать лучшей версией себя!! Я так люблю тебя…» — написала в соцсети девушка Тэвона Танелла.