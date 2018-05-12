Грицак: не могу сказать, что сотрудники СБУ «жируют»

Глава СБУ Василий Грицак отрицательно относится к намерениям урезать бюджет ведомства. Об этом он заявил на брифинге в Черкассах, передает 112 Украина.
«Отрицательно отношусь. Потому что не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», – сказал он.
По словам Грицака, основная часть финансирования идет на содержание военнослужащих и сотрудников СБУ.
«Мы очень мало средств получаем на развитие. Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», – добавил он.
Ранее Василий Грицак сообщил, что СБУ начала активно строить жилье для сотрудников.
Фото: УНИАН