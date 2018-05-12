ХК "Динамо" (Москва) в результате обмена с "Торпедо" пополнил состав Евгением Мозером

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) в результате обмена с нижегородским "Торпедо" пополнил свой состав нападающим Евгением Мозером, сообщается на сайте КХЛ.

В обратном направлении проследовал нападающий Дмитрий Марковин.

В минувшем сезоне КХЛ Мозер сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата и набрал 14 очков (8 шайб + 6 передач). В четырех матчах плей-офф 24-летний игрок сделал одну результативную передачу. На счету Марковина, которому в декабре исполнилось 23 года, 11 очков (3+8) в 37 играх.